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Suriye'ye Su Yardımı

SARIKAYA Sarıkaya İlçesinde toplanan 5 bin 280 adet 5 litrelik olmak üzere toplam 26 bin 400 litre su, tırlara yüklenerek, Suriye'deki Doğu Guta'ya gönderilmek üzere dualarla uğurlandı.

Suriye'ye Su Yardımı

SARIKAYA Sarıkaya İlçesinde toplanan 5 bin 280 adet 5 litrelik olmak üzere toplam 26 bin 400 litre su, tırlara yüklenerek, Suriye'deki Doğu Guta'ya gönderilmek üzere dualarla uğurlandı.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Suriye'ye Su Yardımı

Yapılan uğurlama programı merkez cami imamı Ahmet Yıldırım hocanın okuduğu Kuran-ı Kerim İle başladı, ardından Abdullah Metin hocanın duası ile devam etti. Sarıkaya İHH temsilcisi Gazi Vural, uğurlama töreninde yaptığı açıklamada ;" Suriye’de 2011 yılından beri zalimce ve ahlaksızca bir savaş sürmektedir. Bu savaşta en büyük zararı mazlum Müslüman kardeşlerimiz görmektedir. Kısa süre önce ekranlarda gördüğümüz Doğu Guta’ya atılan kimyasal bomba neticesinde nefes almakta zorlanan çocukların, parçalanmış insanların görüntüleri hala zihnimizde taze durmaktadır. Buradan tahliye edilen bu Müslümanların kamplardaki en büyük ihtiyaçlarının bugünlerde havaların ısınmasıyla birlikte temiz içme suyu, patates ve un olduğunu Suriye’deki İHH yetkililerinden öğrendik. Bu kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek adına ilçemizde yaptığımız kısa süreli bir yardım kampanyasıyla bir tır içme suyunu topladık ve elhamdülillah bu mübarek Cuma gününde yola çıkarıyoruz. Rabbim yolunu açık etsin, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah milletimize, devletimize çok versin, özellikle de uzanan yardım elini hiçbir zaman boş çevirmeyen Sarıkayamıza çok versin, Su gibi aziz olsun” dedi

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