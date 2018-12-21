Süreyyabey, 'Çekerek' oldu

Bozkurt, ‘’İlçemiz kamuoyunun hassasiyeti olan isim değişikliği konusunda Bakanımız sayın Bekir Bozdağ özel olarak ilgilenerek, neticelendirmiştir. Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a konuya hassasiyetinden dolayı Çekerek adına yürekten teşekkür ediyoruz'' dedi.

Çekerek ilçe merkezine 6 kilometre mesafede bulunan taşkın koruma ve sulama amaçlı barajda bir milyar 310 milyon metreküp su ile depolanabiliyor. Bu su ile Amasya’da 42 bin 210 hektar, Tokat’ta 15 bin 337 hektar, Yozgat’ta 6 bin 576 hektar, Çorum’da bin 200 hektar olmak üzere toplam 65 bin 323 hektar tarım alanı sulamaya açıldı. Yıllık 50 Kwh elektrik enerjisi elde edilen baraj sularında Sazan, Siraz, Kefal, Gümüş balığı türleri bulunuyor. Bu yıl itibariyle kafes balıkçılığı ile 3 bin ton balık üretimi yapıldı. Sonraki yıllarda ise 6 bin 500 ton alabalık yetiştiriciliği yapılabileceği kaydedildi.