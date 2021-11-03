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Sulamaya destek

Yozgat İl Genel Meclisi, Kasım ayı toplantıları devam ediyor.

03 Kasım 2021 Çarşamba 00:43
Sulamaya destek

İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında toplanan mecliste gündem maddelerinde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı. Çekerek İlçesine bağlı Kayalar Köyü sulaMa tesisi yapımı projesinde ödenek tahsisi değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Çekerek İlçesine bağlı köylerin alt ve üst yapım projelerine ayrılan 250 bin liradan 50 bin lirasının Kayalar köyü sulama tesisi yapım projesinde kullanılması yönündeki tahsis değişikliği oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan İl Özel İdaresi İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü performans programı görüşüldü. 

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