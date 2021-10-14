Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
526.91
DOLAR
9.1555
STERLİN
12.5299
EURO
10.6315

SULAMA TALEBi iLETiLDi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde tarım alanlarının tasarruflu su ile sulanmasına yönelik Sarıkaya Ziraat Odası tarafından başlatılan girişimler kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) ile görüşme yapılıp, talepler iletildi.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:23
SULAMA TALEBi iLETiLDi

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ta tarım alanlarının sulamasına yönelik yaşanılan sorunun aşılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki tarım alanlarının su sıkıntısı çekmemesi, mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması amacıyla Sarıkaya Ziraat Odası yönetimi, kapalı devre sulama sistemi projesine bölgenin dahil edilip, Hasbek göletinin de bitirilmesi amacıyla temaslarını sürdürüyor. Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, beraberindeki heyet ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Okan Bal ve Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan’ı ziyaret ederek, Hasbek Göleti ve Yahyasaray Sulaması yatırımlarıyla ilgili istişarede bulundu. 
HASBEK GÖLETİ
DSİ tarafından 2018 yılının sonlarına doğru etüt çalışmasına başlanılan Sarıkaya ilçesinin Hasbek bölgesinde kurulması planlanan ‘Hasbek Göleti’ bu yıl ihale edildi, Nisan ayı içerisinde de yüklenici firma ile protokol imzalandı. 3,55 metreküp depolama hacmine sahip kil çekirdekli homojen dolgu tipindeki Hasbek Göleti tamamlandığında 9 bin 210 dekar tarım arazisini modern sistemlerle sulayacağı kaydedildi. Sarıkaya ilçesinin de tarım alanlarını sulayan Yahyasaray Barajının modern sulama sistemine alınarak, bölgedeki tarım alanlarının sulamasında kaynak tasarrufuna gidilmesi talep edildi. 
YAHYASARAY PROJESİ
MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de konuyu daha önce dile getirip, Tarım ve Orman Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi vermişti. Yozgat Yahyasaray Barajının 1983 yılında inşaatına başlanarak 1991 yılında hizmete açıldığını hatırlatan Sedef, barajın 17,80 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu, Sarıkaya ilçesi Kanak Çayı üzerinde bulunan yapı bölge çiftçisinin umut kaynağı olduğunu aktardı. Sedef, ‘’Açık sulama sistemi ile hizmet veren baraj yaklaşık 34 bin dekar alanı suyla buluşturmaktadır. Kapalı sistem yağmurlama ve sulama metotlarına geçilerek yüzde 30 oranında bir su tasarrufu yapabileceği ve yaklaşık 50 bin dekar arazinin suyla buluşacağı düşünülmektedir. Artacak verimin Yozgat ilimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı bir gerçektir. Bu kapsamda, eski tip tava veya karık şeklinde açık olarak sulama yapılan Yozgat Yahyasaray Barajı sulama sistemi rehabilite edilerek modern kapalı sulama sistemine dönüştürülmesi gerekir’’ dedi. •Rabia Şahin•

Anahtar Kelimeler:
SULAMA TALEBi ILETiLDiYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberSarıkayaTarımSulamaSarıkayaZiraatOdasıDsiGörüşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berber koltuğunda ikna
Berber koltuğunda ikna
Kreş şenlendi
Kreş şenlendi
Bağımlılıkla mücadele
Bağımlılıkla mücadele
Halk Kütüphanesi Açıldı
Halk Kütüphanesi Açıldı
Yurt, öğrencileri bekliyor
Yurt, öğrencileri bekliyor
Çekerek ilçesine yeni gölet
Çekerek ilçesine yeni gölet
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim