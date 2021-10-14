SULAMA TALEBi iLETiLDi

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ta tarım alanlarının sulamasına yönelik yaşanılan sorunun aşılması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki tarım alanlarının su sıkıntısı çekmemesi, mevcut kaynakların tasarruflu kullanılması amacıyla Sarıkaya Ziraat Odası yönetimi, kapalı devre sulama sistemi projesine bölgenin dahil edilip, Hasbek göletinin de bitirilmesi amacıyla temaslarını sürdürüyor. Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, beraberindeki heyet ile birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Okan Bal ve Bölge Müdür Yardımcısı Aslı Erdoğan’ı ziyaret ederek, Hasbek Göleti ve Yahyasaray Sulaması yatırımlarıyla ilgili istişarede bulundu.

HASBEK GÖLETİ

DSİ tarafından 2018 yılının sonlarına doğru etüt çalışmasına başlanılan Sarıkaya ilçesinin Hasbek bölgesinde kurulması planlanan ‘Hasbek Göleti’ bu yıl ihale edildi, Nisan ayı içerisinde de yüklenici firma ile protokol imzalandı. 3,55 metreküp depolama hacmine sahip kil çekirdekli homojen dolgu tipindeki Hasbek Göleti tamamlandığında 9 bin 210 dekar tarım arazisini modern sistemlerle sulayacağı kaydedildi. Sarıkaya ilçesinin de tarım alanlarını sulayan Yahyasaray Barajının modern sulama sistemine alınarak, bölgedeki tarım alanlarının sulamasında kaynak tasarrufuna gidilmesi talep edildi.

YAHYASARAY PROJESİ

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de konuyu daha önce dile getirip, Tarım ve Orman Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi vermişti. Yozgat Yahyasaray Barajının 1983 yılında inşaatına başlanarak 1991 yılında hizmete açıldığını hatırlatan Sedef, barajın 17,80 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu, Sarıkaya ilçesi Kanak Çayı üzerinde bulunan yapı bölge çiftçisinin umut kaynağı olduğunu aktardı. Sedef, ‘’Açık sulama sistemi ile hizmet veren baraj yaklaşık 34 bin dekar alanı suyla buluşturmaktadır. Kapalı sistem yağmurlama ve sulama metotlarına geçilerek yüzde 30 oranında bir su tasarrufu yapabileceği ve yaklaşık 50 bin dekar arazinin suyla buluşacağı düşünülmektedir. Artacak verimin Yozgat ilimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağı bir gerçektir. Bu kapsamda, eski tip tava veya karık şeklinde açık olarak sulama yapılan Yozgat Yahyasaray Barajı sulama sistemi rehabilite edilerek modern kapalı sulama sistemine dönüştürülmesi gerekir’’ dedi. •Rabia Şahin•