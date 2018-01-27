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Şube Başkanları toplandı

AYDINCIK ilçesinde şube başkanları bir araya gelerek, genel değerlendirmelerde bulundu.

Şube Başkanları toplandı

AYDINCIK ilçesinde şube başkanları bir araya gelerek, genel değerlendirmelerde bulundu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Şube Başkanları toplandı

Kaymakam Yavuz Akyol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının amirleri katıldı. Toplantıda kurumların iş ve işlemleri, fiziki durumları, bu konularda karşılaşılan sorunlar, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon, tasarruf tedbirleri, pozitif ayrımcılık, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi gibi konular görüşüldü.

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