Şube Başkanları toplandı

Kaymakam Yavuz Akyol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya ilçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının amirleri katıldı. Toplantıda kurumların iş ve işlemleri, fiziki durumları, bu konularda karşılaşılan sorunlar, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon, tasarruf tedbirleri, pozitif ayrımcılık, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi gibi konular görüşüldü.