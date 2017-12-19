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-Su sorununu kendileri çözdü

AKDAĞMADENİ ilçesine bağlı Muşallikalesi köyünde 3 aydır azalan ve akmayan köy şebekesi suyundaki sorun çözüldü.

-Su sorununu kendileri çözdü

AKDAĞMADENİ ilçesine bağlı Muşallikalesi köyünde 3 aydır azalan ve akmayan köy şebekesi suyundaki sorun çözüldü.

19 Aralık 2017 Salı 07:00
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-Su sorununu kendileri çözdü

Köy şebeke suyunun zamanla azalması sebebiyle pınarlardan su çekerek su sorunlarını halletmeye çalışan köylüler, şebeke suyunun çıktığı yer olan kaynağı açmaya karar verdiler. Köylüler, imece usulü gerçekleştirdikleri çalışmalar sonrasında suyun kaynak noktasının çitillerle kaplandığı gördüler. Köy halkı yaklaşık 5 metre uzunluğundaki çitilleri temizleyerek köy şebeke sularının akmasını sağladılar.
Köy muhtarı Selman Göç, ‘’Köy halkı ile beraber köyümüzün en önemli yaşam kaynağı olan sudaki sorunumuzu halletmenin haklı gururu içerisindeyiz. Köy muhtarı olarak köy halkımıza bana verdiği destek ve çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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