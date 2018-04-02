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Su sorununa çözüm

ŞEFAATLİ Belediye Başkanı Zeki Bozkurt ilçede halkın daha temiz ve sağlıklı su kullanması için ana şebeke hattının değiştiğini söyledi.

Su sorununa çözüm

ŞEFAATLİ Belediye Başkanı Zeki Bozkurt ilçede halkın daha temiz ve sağlıklı su kullanması için ana şebeke hattının değiştiğini söyledi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Su sorununa çözüm

Şefaatli'de içme suyu problemlerinin olmadığını ancak ilçede ana şebeke hatlarının değişeceğini belirten Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, "SUKAP kapsamında 36 kilometrelik ana depo hattımızdan içme suyumuzun yüzde 70'ini elektrikle elde ediyoruz. 18 kilometre Paşaköy hattından 18 kilometrede küçük incirli hattından. Nisan ayı içerisinde ihaleye çıkacağız ve içme suyu ana hatlarımızı değiştireceğiz. İlave olarak depo ve içme sularımıza iki tane de arıtma tesisi yapacağız. Şefaatli halkı 2018 yılının sonuna doğru arıtılmış su içecek" dedi. 
İlçeden geçen Aksu ve Karasu dere ıslahı çalışmalarının da devam ettiğini hatırlatan Bozkurt, "Dere ıslahı çalışmalarımızın ihalesi oldu. DSİ tarafından yaklaşık olarak 28 trilyonluk bir yatırım. Bunun birinci etabı bitti, ikinci etabı ihale oldu. İçerisinde 6 bin 300 metre dere ıslahı, 6 tane de yeni köprü olacak. Bunların bitimine müteakip 4 bin 500 metrekare akıllı park alanı çalışmamız olacak. Yaşanılabilir ve daha yeşil bir ilçe için park alanları ihale edeceğiz. Ayrıca mevcut bütün parklarımızı da yeniledik" şeklinde konuştu.
 

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