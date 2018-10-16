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Su sorunu çözümlendi

BOĞAZLIYAN ilçesinin içime su projesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan teknik incelemeyle geçici kabulü yapıldı.

Su sorunu çözümlendi

BOĞAZLIYAN ilçesinin içime su projesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan teknik incelemeyle geçici kabulü yapıldı.

16 Ekim 2018 Salı 07:00
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Su sorunu çözümlendi

İller Bankası’nın en büyük projesi olan Boğazlıyan İçme Suyu Projesi ile sadece Boğazlıyan ilçe merkezinin değil Çalapverdi Köyünün de su sıkıntısının çözümlendiği kaydedildi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Hamdi Erdal, ilçenin hem kaliteli hem de kesintisiz su ihtiyacının karşılanmasına yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Erdal, Başhoroz köyü Karabekir mevkiinde yapılan sondaj çalışmasında 326 metrede saniyede 35 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulunduğunu, ilçenin içme suyu sıkıntısının ortadan kaldıracak olan suyun şebekeye bağlanıp, uzun süreli sorunun çözümlenmiş olacağının altını çizdi.

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