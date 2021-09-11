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Su sorunu çözülüyor

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinin 3 kilometre mesafede bulunan mahalle Baştürk’te şebeke su sorunu çözümleniyor.

11 Eylül 2021 Cumartesi 00:27
Su sorunu çözülüyor

1998 yılında Deveci ve Kalkancı köylerinin birleşmesi ile belde olan Baştürk, 2014 yerel seçimlerinde nüfusu 2 bini altında kalınca önce köy stütüsüne dönüştü, daha sonra da Aydıncık ilçesi mücavir alanına dahil edilerek mahalle oldu. Aydıncık Belediyesi, mahalle olan Baştürk’ün sorunlarını çözmeye yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ‘’Baştürk Mahallemizin yeni su deposunu faaliyete geçiriyoruz. Gece gündüz demeden yeni su ishale hatlarının bağlantılarını tamamlıyoruz’’ dedi.

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Su Sorunu çözülüyor
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