Su sorunu çözülüyor

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal’ın içme suyu problemlerinin çözüme kavuşturulması yönündeki talimatları ile çalışmalar hızlandırıldı. Mevcut su kaynaklarının yetersizliği, yaz aylarında yaşanan su sorununun giderilmesi için Saraykent ilçesinde ilave içme suyu hattı çalışması gerçekleştiriyor. Saraykent ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Öçal, ilave içme suyu hattı çalışmaları ile ilgili ekiplerden bilgi aldı. Yapılan çalışmalarla ilçenin su sıkıntısını gidermeyi hedeflediklerini belirten Öçal, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.