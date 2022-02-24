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Su sıkıntısı kalmayacak

Yozgat’ın Sorgun ilçesinin 50 yıllık içme suyunu karşılayacak olan gölet su tutmaya başlayacak.

24 Şubat 2022 Perşembe 00:39
Su sıkıntısı kalmayacak

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Sorgun’un artık içme suyu sıkıntısının kalmayacağını söyledi. Başer yaptığı açıklamada Sorgun’un 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Sarıhamzalı Göleti'nde Mart ayında su tutmaya başlayacakları belirtti. Yapımı tamamlanan Sorgun Sarıhamzalı Göleti 21 milyon metre küp depolama hacmi ile bin 112 hektar tarım arazisini sulayacağını vurgulayan Başer, ‘’Ayrıca Sorgun ilçe merkezinin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır. Sulama inşaatının ihalesini de yakında yapıyoruz. Sorgunumuza hayırlı olsun’’ dedi. 

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