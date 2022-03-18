Su sıkıntısı kalmayacak

Belediye tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yeni içme su kaynağı bağlantısı bulunarak içme suyu dağıtım hattına bağlandı.

Yeni bulunan su kaynağı ile ilçede su sıkıntısının giderileceğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Öçal “Mevcut su kaynaklarının yetersizliği, yaz aylarında yaşanan su sorununun giderilmesi için Saraykent ilçesinde ilave içme suyu hattı çalışmaları gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz çalışmalarımız sonuçlarını vermeye başladı. Belediyemiz tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ek su kaynağı bulduk. Bulmuş olduğumuz su kaynağımızı içme suyu dağıtım hattına bağlayarak ilçemizde bulunun su sıkıntısını azaltacağız inşallah. En büyük amacımız vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamasıdır. Bundan dolayı ilçemizde yapacağımız çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz” dedi.

