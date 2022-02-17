Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Su sıkıntısı bitecek

Yozgat’ın Sorgun İlçesinde, Sarıhamzalı Bahadın Barajı'nda çalışmalar tamamlandı.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:38
Su sıkıntısı bitecek

Temelden 36.50 metre yüksekliğe ve 21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Sarıhamzalı Bahadın Barajı ilçenin içme suyu sıkıntısını çözeceği gibi 11 bin 120 dekar tarım arazisinin de sulanmasına katkı sağlayacak.  Sarıhamzalı Barajı’nın yapımının tamamlandığını belirten Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Barajın planlanan tarihten önce tamamlanması için yaptığımız girişimler çok şükür sonuçlandı. Sarıhamzalı Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır’’ dedi. 
SU SIKINTISI ÇÖZÜLECEK
Yapımı tamamlanan Sarıhamzalı Bahadın Barajı'nda içme suyu ile ilgi son olarak iletim hattının ihalesi yapılacak. İçme suyunda yaşanan sıkıntının ortadan kaldıracaklarının altını çizen Ekinci, ‘’İlçemizin en büyük sıkıntılarından biri içme suyunda yaşanan kesintiler. Vatandaşlarımız bu konuda oldukça mağdur oluyor. Belediye çalışanlarımız ile elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapımı tamamlanan Sarıhamzalı Barajı ile bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmayı planlıyoruz.  Sorgun Belediyesi olarak Sarıhamzalı Barajı içme suyu iletim hattı projesini yaptırdık. Son aşamada ise içme suyu iletim hattının ihalesinin yapılmasını sağlayacağız. Kalıcı çözümlerle tüm sorunları kökten çözerek Sorgun'umuza değer katıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Su Sıkıntısı BitecekYozgatIlerigazetesişubatPerşembeHaberSorgunBelediyebaşkanıM.ErkutEkinciSarıhamzalıBahadınBarajçalışmalarTamamlandıSuSıkıntısıçözülecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HiZMETE BAŞLADI
HiZMETE BAŞLADI
Öğrencilerde bayram sevinci
Öğrencilerde bayram sevinci
Büyük Gençlik Buluşması
Büyük Gençlik Buluşması
İlçeye ziyaret
İlçeye ziyaret
Eslem’e umut olacak
Eslem’e umut olacak
6 zanlı tutuklandı
6 zanlı tutuklandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim