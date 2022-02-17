Su sıkıntısı bitecek

Temelden 36.50 metre yüksekliğe ve 21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Sarıhamzalı Bahadın Barajı ilçenin içme suyu sıkıntısını çözeceği gibi 11 bin 120 dekar tarım arazisinin de sulanmasına katkı sağlayacak. Sarıhamzalı Barajı’nın yapımının tamamlandığını belirten Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Barajın planlanan tarihten önce tamamlanması için yaptığımız girişimler çok şükür sonuçlandı. Sarıhamzalı Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır’’ dedi.

SU SIKINTISI ÇÖZÜLECEK

Yapımı tamamlanan Sarıhamzalı Bahadın Barajı'nda içme suyu ile ilgi son olarak iletim hattının ihalesi yapılacak. İçme suyunda yaşanan sıkıntının ortadan kaldıracaklarının altını çizen Ekinci, ‘’İlçemizin en büyük sıkıntılarından biri içme suyunda yaşanan kesintiler. Vatandaşlarımız bu konuda oldukça mağdur oluyor. Belediye çalışanlarımız ile elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapımı tamamlanan Sarıhamzalı Barajı ile bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Sorgun Belediyesi olarak Sarıhamzalı Barajı içme suyu iletim hattı projesini yaptırdık. Son aşamada ise içme suyu iletim hattının ihalesinin yapılmasını sağlayacağız. Kalıcı çözümlerle tüm sorunları kökten çözerek Sorgun'umuza değer katıyoruz” ifadelerini kullandı.

