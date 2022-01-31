Su saatlerine dikkat

Coşan, soğuk ve yağışlı havanın kendini göstermesiyle su sayaç ve iç tesisatlarında yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından dolayı suyun kullanılmadığı zamanlarda donduğunu söyledi. Su sayaç ve tesisatlarının donma riskine karşı açıkta bulunan su boruları kapatılmasını ve yalıtım malzemesi ile izole edilmesini isteyen Coşar, ‘’Sayaçlar açıkta ise donma riskini ortadan kaldırmak için cam yünü, bez ya da boru kılıfı gibi malzemeler ile korunmalıdır. Donması halinde sayaca sıcak su dökülmesi ve ateş tutularak müdahale etmemeniz de önemle rica olunur’’ dedi.