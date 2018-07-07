Su kontrol altında

Sorgun Belediyesi tarafından hazırlanan İçme Suyu Depo ve Kuyularının Rehabilitasyonu ve Merkezi Sistemle İzlenmesi Projesi belediye tarafından kabul görerek sözleşme imzalandı. Söz konusu proje hakkında bilgi veren Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, proje sayesinde içme suyu depolarındaki kayıp ve kaçakların yüzde 100 oranında azaltılacağını, kalite standartlarına uygun, arıtılmış içme suyunun tüketicilere sunulacağını belirtti. Başkan Gündüz, “Suyumuz kalitesini koruyarak sürekli ve yeterli şekilde halkımıza ulaştırılacak. Ayrıca proje kapsamında su kaynaklarının verimli ve etkin kullanılmasını da sağlamış olacağız” şeklinde konuştu.