Su kaynağı bulundu

Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, ülke genelinde yaşanan kuraklık neticesinde ilçede yaşanan su sıkıntısını en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi. Akın, halkın susuz kalmamasını sağlamak için yürüttükleri çalışmaların sonucunda su kaynaklarına bir yenisini daha eklediklerini aktardı. Akın, bulunan kaynak suyun ilçenin su deposuna katılmasını sağladıklarını kaydetti. Bulunan su kaynağının Kadışehri’ne hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı İrfan Akın, ‘’Halkımızın su sıkıntısı yaşamaması için su arama çalışmalarımız devam etmektedir’’ dedi.