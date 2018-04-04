Su hattında yenileme

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Merve Cami altında ve çeşitli alanlarda su hattı yenileme, su hattı iyileştirme çalışmaları yapıldığını söyledi. Bozkurt, aynı zamanda farklı alanlarda farklı çalışmalarına da devam ettiklerini kaydetti. Bozkurt, ‘’Hizmetin en önemlisi yenilenebilir, halk sağlığına uygun ve hijyenik olma gibi kurallarla desteklenebilir olması önemli gayemizdir. Bizde insan sağlığına uygun olmayan hatların yenilenmesini sağlayarak, bakım- onarım gerektiren tüm iş ve işlemleri tamamlıyor. Halkımızı hizmetin en iyisi ile buluşturmayı amaçlıyoruz’’ dedi.