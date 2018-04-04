Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114594
ALTIN
170.908
DOLAR
3.9864
STERLİN
5.6075
EURO
4.8900

Su hattında yenileme

ÇEKEREK Belediyesi, su şebekesinde yenileme ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Su hattında yenileme

ÇEKEREK Belediyesi, su şebekesinde yenileme ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

04 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
8 Okunma
Su hattında yenileme

Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt, Su İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Merve Cami altında ve çeşitli alanlarda su hattı yenileme, su hattı iyileştirme çalışmaları yapıldığını söyledi. Bozkurt, aynı zamanda farklı alanlarda farklı çalışmalarına da devam ettiklerini kaydetti. Bozkurt, ‘’Hizmetin en önemlisi yenilenebilir, halk sağlığına uygun ve hijyenik olma gibi kurallarla desteklenebilir olması önemli gayemizdir. Bizde insan sağlığına uygun olmayan hatların yenilenmesini sağlayarak, bakım- onarım gerektiren tüm iş ve işlemleri tamamlıyor. Halkımızı hizmetin en iyisi ile buluşturmayı amaçlıyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Doğankent’te toplu sözleşme
Doğankent’te toplu sözleşme
TURiZM YATIRIMLARINA DEVAM
TURiZM YATIRIMLARINA DEVAM
Doğal Ürünler Evi açıldı
Doğal Ürünler Evi açıldı
Yeniden seçildi
Yeniden seçildi
Çekerek Sahasına FiFA standardı
Çekerek Sahasına FiFA standardı
Yerköy-Sungurlu'ya yol
Yerköy-Sungurlu'ya yol

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim