Su hatları yenileniyor

Ekipler yol çalışmasından sonra içme su hattı ile ilgili problem yaşanmaması için çalışmadan önce su boru hatlarını değiştiriyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çekerek İlçe Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, “ Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilçemiz de yağışlar noktasında kurak bir dönemden geçiyor. Bu süreçte içme suyu kaynakları kritik seviyelerin altına inmiş durumda. Suyun böylesine önemli olduğu bir dönemden geçerken eskimiş asbestli borulardan kaynaklanan kaçaklar sebebiyle içme suyumuzun boşa gitmesine gönlümüz razı olmadı. İlçe genelinde bir seferberlik başlattık. İlçemizin muhtelif yerlerinde yol çalışması yaptığımız esnada altyapıyı da yenileme kararı aldık. Eskimiş asbestli içme suyu hatlarını polietilen borularla değiştirmek suretiyle yeniliyoruz. Ekiplerimiz Evliya yolunda 4 bin metrelik kısmında yapacağımız yol çalışması öncesi de eskimiş içme suyu hattını polietilen borularla değiştiriyor” dedi.