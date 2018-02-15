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Su depolarına bakım

SORGUN ilçesinin Eymir Beldesindeki su depolarının bakımı, belediye tarafından yapıldı.

Su depolarına bakım

SORGUN ilçesinin Eymir Beldesindeki su depolarının bakımı, belediye tarafından yapıldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Su depolarına bakım

Eymir Belediye Başkanı Çetin Mertoğlu, beldeye su temininde kullanılan depoların uzun zamandır kullanıldığını, bakıma ihtiyaçlarının bulunduğunu hatırlattı.
Mertoğlu, günümüzde teknolojinin hızla geliştiğini, yaşam alanımızı kaplayan her bölümde bu değişikliklere ayak uydurmak gerektiğini ifade etti. Mertoğlu, ‘Su depolarımız içerisindeki klorlama sistemleri epey eski bir sistemdi. Önce onları değiştirdik. Güneş enerjisi ile çalışan tam otomatik klorlama sistemi taktırdık. Tabii bu depoları korumak ve güvenliğini sağlamak içinde etrafına çit çektirip tel örgü ile çevirdik. İlkbahar mevsimi gelmeden bu işlerin tamamlanması gerekiyordu, tamamladık’ dedi.

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