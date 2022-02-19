14 Şubat'ta başlatılan yüzde 7'lik KDV indirimine su bedelindeki yüzde 8'lik KDV'yi yüzde 1'e indirerek destek verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla su bedelinde indirim yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Varandaşlarımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin talimatıyla tüm MHP'li belediyelerimizde su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılacaktır. Su bedelinde yapılacak olan indirim ilk meclis toplantımızda görüşülerek uygulamaya başlanacaktır. Milletimizin yarasına bir nebze merhem olabilirsek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.