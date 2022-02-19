Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Su bedelinde indirim

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesinde, 14 Şubat tarihinde başlatılan KDV indirimine belediye tarafından destek verildi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 00:51
Su bedelinde indirim

14 Şubat'ta başlatılan yüzde 7'lik KDV indirimine su bedelindeki yüzde 8'lik KDV'yi yüzde 1'e indirerek destek verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla su bedelinde indirim yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Varandaşlarımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin talimatıyla tüm MHP'li belediyelerimizde su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılacaktır. Su bedelinde yapılacak olan indirim ilk meclis toplantımızda görüşülerek uygulamaya başlanacaktır. Milletimizin yarasına bir nebze merhem olabilirsek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Su Bedelinde IndirimIlerigazetesişubatCumartesi2022YozgatSorgunAkdağmadeni14 ŞubatKDVKDV IndiriBelediyeMhpMHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ek protokol imzalandı
Ek protokol imzalandı
İlk müdürler toplantısı
İlk müdürler toplantısı
Taşlar hakkında bilgi aldılar
Taşlar hakkında bilgi aldılar
Çalışmalara devam
Çalışmalara devam
Bilim Fuarı düzenlendi
Bilim Fuarı düzenlendi
İstişarelerde bulunuyor
İstişarelerde bulunuyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim