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Sporcunun ismi caddeye verildi

ÇAYIRALAN Belediyesi, Tayland'daki Dünya Halter Şampiyonası'nda, kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli halterci Şaziye Erdoğan'ın ismini, Çokradan Mahallesi'ndeki bir caddeye verdi.

Sporcunun ismi caddeye verildi

ÇAYIRALAN Belediyesi, Tayland'daki Dünya Halter Şampiyonası'nda, kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli halterci Şaziye Erdoğan'ın ismini, Çokradan Mahallesi'ndeki bir caddeye verdi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Sporcunun ismi caddeye verildi

Çayıralan Belediye Belediye Başkanı Ömer Codar, milli halterci Şaziye Erdoğan'ın Çayıralanlı olduğunu ve Ankara'da yaşadığını anımsattı. Şampiyon halterciyle gurur duyduklarını dile getiren Codar, "Kendisi burada yaşamamış ama babasının, dedesinin yaşadığı mahalledeki bir caddeye belediye meclis kararıyla ismini verdik. Kararı bütün meclis üyelerimizle aldık, meclis üyelerimize de çok teşekkür ediyorum. Kendisini arayıp tebrik ettik, başarılarının devamını diledik ve şampiyon haltercimizi ilçemize davet ettik" dedi.   

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