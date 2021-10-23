Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sözleşmeye onay

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yapımı planlanan Millet Bahçesi projesi ile ilgili ihale sözleşmesi onayı alındı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:14
Sözleşmeye onay

 Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, TOKİ tarafından 13 Ağustos 2021 tarihinde ihalesi yapılan Millet Bahçesi projesine 15 Ekim 2021 tarihinde ihale sözleşmesi onayı alındığını bildirdi. Ekinci, ‘’Sorgun’umuzun değerine değer katacak olan Millet Bahçesi Projemiz için çalışmalara başlandı. İçerisinde Millet Kıraathanesi, Seyir Terasları, Yüzer İskeleler, Yürüyüş Yolları, Çocuk Oyun Parkları, Yöresel Ürünler Pazarı, Kır Bahçelerinin doğa ile iç içe olmasıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak’’ dedi. Ekinci, projenin tamamlandığında Sorgun’un Turizmin Merkezi haline getirecek özelliklere sahip kapsamlı bir Millet Bahçesi olacağını aktardı. Ekinci, ‘’Sorgun Millet Bahçesi projemizin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen bizzat gelerek yerinde incelemeler yapan hemşehrimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a ve bizlerden desteğini esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ederim. Birlikte güzel işler yapacak ve bölgenin parlayan yıldızı olan ilçemizi daha ileriye taşıyacağız’’ diye konuştu. •Yasin Nazım Kayhan / Sorgun•

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeye OnayYozgatIlerigazetesiPerşembeHaberSorgunMilletBahçesiProjeOnayTokiM.ErkutEkinci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakamdan ziyaret
Kaymakamdan ziyaret
Kimlikler evde teslim
Kimlikler evde teslim
Teşekkür Ziyareti
Teşekkür Ziyareti
Bilgilendirme toplantısı
Bilgilendirme toplantısı
Öğrencilere sürpriz
Öğrencilere sürpriz
Engeller kalkıyor
Engeller kalkıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim