Sözleşmeye onay

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, TOKİ tarafından 13 Ağustos 2021 tarihinde ihalesi yapılan Millet Bahçesi projesine 15 Ekim 2021 tarihinde ihale sözleşmesi onayı alındığını bildirdi. Ekinci, ‘’Sorgun’umuzun değerine değer katacak olan Millet Bahçesi Projemiz için çalışmalara başlandı. İçerisinde Millet Kıraathanesi, Seyir Terasları, Yüzer İskeleler, Yürüyüş Yolları, Çocuk Oyun Parkları, Yöresel Ürünler Pazarı, Kır Bahçelerinin doğa ile iç içe olmasıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak’’ dedi. Ekinci, projenin tamamlandığında Sorgun’un Turizmin Merkezi haline getirecek özelliklere sahip kapsamlı bir Millet Bahçesi olacağını aktardı. Ekinci, ‘’Sorgun Millet Bahçesi projemizin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen bizzat gelerek yerinde incelemeler yapan hemşehrimiz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay’a ve bizlerden desteğini esirgemeyen hemşehrilerime teşekkür ederim. Birlikte güzel işler yapacak ve bölgenin parlayan yıldızı olan ilçemizi daha ileriye taşıyacağız’’ diye konuştu. •Yasin Nazım Kayhan / Sorgun•