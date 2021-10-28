Sözleşme yenilendi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde tarım alanlarının sulanabilmesi amacıyla projelendirilip, ihalesi yapılarak 2017 yılında inşaatına başlanılan Bahçecik Barajında inşaat çalışmalarına yeniden başlanılmasına yönelik sözleşme imzalandı. Yüklenici firmanın iş tasfiyesi nedeniyle Bahçecik Barajı inşaatının durmasının ardından yapılan girişimler sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından barajın yeniden ihale edilmesi için izin verildi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından da Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı. Bahçecik Barajı İkmali İnşaatı Yapım İşi sözleşmesinin imzalandığını duyuran DSİ Bölge Müdürlüğü, baraj tamamlandığında temelden 70 metre yüksekliğe sahip olacağını aktardı. Barajda depolanacak 33,24 metreküp su ile 80 bin 80 dekar tarım arazisi sulanacak. Bahçecik Barajı inşaatına 2017 yılında başlanıldı. Yüklenici firma işi tamamlayamadı. Uzun süre yapım aşamasında kalan inşaatın yeniden başlayabilmesi için AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer devreye girdi. Nisan Ayının ilk haftasında Bakanlıktan ihale için izin çıktığı müjdesini veren Başer, barajın, Akdağmadeni Sağıroğlu Köyüne 1,5 kilometre mesafede bulunduğunu, tamamlandığında Akdağmadeni ilçesiyle birlikte, Kadışehri ve Saraykent ilçelerindeki tarım alanlarının da sulanacağını aktardı. Başer, baraj tamamlandığında Akdağmadeni Sağıroğlu, Tarhana, Kadışehri İlçesi Derbent, Buzluk, Çepni, Yakacık, Yanık, Kemalli, Vasfibey, Üçağaç, Gümüşdiğin, Kıyılı, Yangı, Kabalı, Örencik Köyleri ile Saraykent İlçesinin Çiçeklihöyüğü, Kesikköprü, Çiçekli ve İzibüyük köylerindeki tarım alanlarının sulanacağını ifade etti.