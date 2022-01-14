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Sözleşme imzalandı

Yozgat’ın Çekerek İlçesine bağlı Özükavak Belediyesinde işçilerin yüzü güldü.

14 Ocak 2022 Cuma 00:35
Sözleşme imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Özükavak Belediye Başkanlığı arasında 3 yıl süreli toplusözleşmesi imzalandı. Özükavak Belediye Başkanlığında yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ve sendika işçileri katıldı. Toplu iş sözleşmesi ücret zammı sosyal haklar hariç birinci yıl yüzde 35 enflasyon farkı, ikinci yıl yüzde 10 enflasyon farkı üçüncü yıl yüzde 10 ve enflasyon farkı oranında ücret zammı yapıldı. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Başta Özükavak Belediye Başkanımız Oğuz Ünal olmak üzere toplu iş sözleşmesinde emeği geçenlere, şahsım, yönetim kurulumuz ve emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza, Özükavak belediyesine ve tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

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