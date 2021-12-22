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Sözleşme imzalandı

Akdağmadeni ilçesinin Umutlu Beldesi Belediyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş görüşmeleri tamamlanarak, hazırlanan sözleşme törenle imzalandı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:37
Sözleşme imzalandı

Umutlu belediyesinde çalışan Hizmet İş Sendikası üyesi çilerin yüzlerinin güldüğünü belirten Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, imzalanan sözleşmenin üç yıl süreli olduğu aktardı. Umutlu belediye başkanlığında yapılan toplusözleşmesi imza törenine, Umutlu Belediye Başkanı İlhan Koçak, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, sendika üyeleri katıldı. İmzalanan sözleşme ile işçilerin taban yevmiyeleri yüzde 15 artırıldıktan sonra sosyal haklar, her yıl yüzde 12 zam ve enflasyon farkı uygulanmak üzere zam yapıldı. Hizmet-İş Yozgat Şube başkanı Ferman Zararsız, ‘’İşçinin alın teri ve emeği üzerinde pazarlık yapmayan Umutlu Belediye Başkanımız İrfan Koçak’a, şahsım yönetim kurulum ve tüm emekçi kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. İmzalanan toplu iş sözleşmesi sendikamıza Umutlu belediyesine ve tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. Umutlu Belediye Başkanı İrfan Koçak da, ‘’Belediyede çalışan işçilerimize belediyenin imkanlarını zorlayarak en iyi ücret zammını verdik. İşçinin alın teri ve emeği üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmadık. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

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