Sözleşme imzalandı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, gençlerin, bugünümüzün ve geleceğimizin teminatı olduğuna vurgu yaparak, Sarıkaya İlçesinde yapımı öngörülen 16 derslikli Anadolu Lisesi ile ilgili inşaat sözleşmesinin imzalandığını bildirdi. Yazıcı, ‘’Milli Eğitim Bakanlığımız yatırım programı kapsamında yapımı gerçekleştirilecek olan Sarıkaya İlçesi16 derslikli Anadolu Lisesinin sözleşmesi KDV dahil 16 milyon 514 bin 100 lira bedel ile imzalanmıştır. Devlet Ricalimize, emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim’’ dedi.