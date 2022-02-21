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SOYSAL SARAYKENT’TE

Yozgat’a bir dizi ziyarette ve incelemede bulunmak için gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Saraykent ilçesinde esnaflarla, muhtarlarla ve partilileriyle buluştu.

21 Şubat 2022 Pazartesi 00:37
SOYSAL SARAYKENT’TE

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’ı, Saraykent Sultan Hanı Termal Otel'de ağırlayarak, Ressam Ahmet Çetin tarafından yapılan yağlı boya portreyi takdim etti. Ertuğrul Soysal’ın ilk ilçe ziyaretini Saraykent’e yaptığını vurgulayan Kaymakam Açıkgöz, ‘’Türkiye’nin ve Yozgat’ın en saygın isimlerinden Ertuğrul Soysal’ı Sultan Hanı Termal Otel’de ağırlamaktan büyük şeref duyduk. Bakanımızın ilk ilçe ziyaretini Saraykent’e gerçekleştirmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Allah razı olsun ilçemizi şereflendirdiler. 3600 ek gösterge çalışmasının komisyon başkanlığını yapan Bakanımız, yoğun çalışma temposuna rağmen Saraykent’e teşrif ederek bizlere ve ilçemize tarifsiz bir mutluluk yaşattılar. Kendilerine eşlik eden AK Parti İl Başkanımız Yusuf Başer’e, İl Genel Meclisi Başkanımız İskender Nazlı’ya ve tüm il protokolüne ilçemiz adına teşekkür ediyorum’’  dedi. 
ZİYARETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Saraykent Kaymakamlığı’nı ziyaret ederek, muhtarlarla bir araya geldi. Ardından Saraykent Belediye Başkanlığı’na giderek, Belediye Başkanı Ahmet Öçal’dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Saraykent AK Parti İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Soysal, partililerle bir araya gelerek, değerlendirme toplantısı yaptı. Hemşehrileriyle ve dava arkadaşlarıyla bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Soysal, ‘’ Saraykent Kaymakamımız Ali Açıkgöz’e, Belediye Başkanımız Ahmet Öçal’a, AK Parti ilçe Başkanımız Necmettin Kaya’ya ve hemşehrilerime misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederim, çalışmalarınızda başarılar dilerim’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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