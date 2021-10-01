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Sosyal Hizmetlerden destek

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sınava hazırlanan öğrenciler moral desteğinde bulunurken, jandarma personeline de eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

01 Ekim 2021 Cuma 00:47
Sosyal Hizmetlerden destek

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS)  hazırlanan şehit ve gazi çocukları için psiko sosyal destek hizmeti sunulmaya başlandı. Bu kapsamda sınav öncesinde sınav kaygısı, başarısızlık korkusu, yakın çevrelerindeki kişilere karşı yoğun sorumluluk duygularından kaynaklı endişeleri gidermek ve gelecekleri ile ilgili belirsizlik endişesini yok etmek için bireysel terapi hizmeti sunulduğu kaydedildi. Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi organizesinde İlçe Jandarma Komutanlığı personeline de Psikojik Danışman Damla Cankurtaran tarafından ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı’ ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara, planın amacı, hedefi, stratejisi ve faaliyetleri hakkında tanıtımda bulunuldu.

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