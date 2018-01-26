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Soruna çözüm

SORGUN ilçesinin 2060 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu temini amaçlı hazırlanan proje DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından masaya yatırıldı.

Soruna çözüm

SORGUN ilçesinin 2060 yılına kadar içme, kullanma ve endüstri suyu temini amaçlı hazırlanan proje DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından masaya yatırıldı.

26 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Soruna çözüm

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Türkay Özgür başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Sorgun ilçesi içme ve kullanma suyu ile ilgili gelinen nokta değerlendirildi.
Toplantıya, İçme Suları Dairesi Başkanı Şadiye Yalçın, Etüt Plan ve Tahsisler Daire Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Daire Başkan Yardımcısı Veysi Gümüş, Bölge Müdürü Okan Bal ve teknik personel katıldı.
Sorgun ilçesinin 2060 yılına kadar olan yıllık içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının 8,36 milyon metreküp olduğu kaydedildi.
Bu miktarın 2,65 milyon metreküpünün halen proje çalışmaları devam eden Sorgun Yenice Barajından, geriye kalan 5,70 milyon metreküpünün ise yeraltı suyundan karşılanmasının projelendirildiği ifade edildi.
Son günlerde bölgede yağışların az olmasından dolayı Sorgun Belediye Başkanlığının kuyularında meydana gelen seviye düşümlerinin yerinde incelendiği kaydedildi.
Yenice Barajı tamamlanıncaya kadar Sorgun ilçesinin eksik su ihtiyacını gidermek amacıyla yeni yeraltı suyu kaynakları öneriler şeklinde tek tek ele alındığı bildirildi.

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