Sorun dinledi

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Filiz Yıldız Gençaslan ile birlikte hane ziyaretinde bulunarak, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. •Sümeyye İlhan•
12 Şubat 2022 Cumartesi 00:25
Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, hane ziyaretlerine devam ediyor
Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Filiz Yıldız Gençaslan ile birlikte hane ziyaretinde bulunarak, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. •Sümeyye İlhan•