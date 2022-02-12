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Sorun dinledi

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde, Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, hane ziyaretlerine devam ediyor

12 Şubat 2022 Cumartesi 00:25
Sorun dinledi

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Filiz Yıldız Gençaslan ile birlikte hane ziyaretinde bulunarak, vatandaşların sorunlarını yerinde dinledi. •Sümeyye İlhan•

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