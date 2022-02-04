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Sorun dinledi

Yozgat’ın Şefaatli İlçesinde Kaymakam hane ziyaretleri yaparak, vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

04 Şubat 2022 Cuma 00:27
Sorun dinledi

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Atahan ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ile birlikte Paşaköy köyünü ziyaret etti. Köyde hane ziyaretlerinde bulunun Günlü, vatandaşların sorunlarını ve isteklerini yerinde dinledi. •Sümeyye İlhan• 

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