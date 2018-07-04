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Sorgun’un termali var

SORGUN ilçesinde bulunan termal suyun ilçede birçok sektörde kullanıldığına dikkat çekildi.

Sorgun’un termali var

SORGUN ilçesinde bulunan termal suyun ilçede birçok sektörde kullanıldığına dikkat çekildi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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Sorgun’un termali var

Türkiye’de jeotermal su konusunda önemli potansiyele sahip olan Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, termal su birden fazla sektörde kullanılıyor. Termal sularıyla ünlü olan Yozgat, termal turizmden hak ettiği payı alamasa da, mevcut kaynaklarını farklı sektörlerde kullanması sürdürüyor. İl Genel Meclisi’nin Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu tarafından hazırlanan, Sorgun’un jeotermal su kaynakları hakkındaki rapor dikkat çekti. Hazırlanan raporda, ilçedeki suyun kaplıcalar dışında da kullanıldığı belirtildi. Rapora göre, Sorgun’da bulunan ve Özel İdare tarafından tahsisleri yapılan jeotermal su kuyularının bir bölümünün tarımsal üretimde kullanılarak, serada domates üretildiği ifade edildi. Öte yandan farklı bir kuyudan çıkan suyun ise Sorgun Belediyesi vasıtasıyla, ilçedeki bazı konutların ısınmasında kullanıldığı bildirildi. Diğer kuyulardaki suların ise termal turizm alanında faaliyet gösteren firmalara tahsis edildiği ve kaplıcalar vasıtasıyla halkın hizmetine sunulduğuna dikkat çekildi. Yozgat’ta Sorgun’un yanı sıra Sarıkaya, Yerköy, Boğazlıyan ve Akdağmadeni’nde yatırıma ve fırsata dönüşmeyi bekleyen jeotermal su kaynakları bulunuyor.
 

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