Sorgunlu gençlik İtalya’da

Sorgun Gençlik Derneğinin ortak olduğu Creativi108 kurumu tarafından hazırlanan ve İtalya Ulusal Ajansınca finanse edilen Erasmus+ KA1 Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği - İletişim Kurma Semineri kapsamında "Social Innovation Match" isimli proje 15-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bologna - İtalya ülkesinde gerçekleşti.

Projede 12 ülkeyi temsilen toplam 28 katılımcı yer aldı. Projeye ülkemizi ve Sorgun Gençlik Derneğini temsilen Melike Çölkuşu, Fikret Gündoğdu ve Hasan Düşgül katıldı.

Projenin konusu: Sosyal İnovasyon, Gençler için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmekti. Projede her ülke belirlenen konularda ülkesel durumları ile ilgili sunumlar hazırlayarak katılımcılara sundu. Projede katılımcılarımız Türkiye’de ekonomi işsizlik ve girişimci destekleri konusunda sunumlar gerçekleştirdi. Proje sunumları haricinde katılımcılar arasında kültürel diyalogun atması için kaynaştırma organizasyonları atölye çalışmaları ve aktiviteler yapıldı.

Projenin son gününde gerçekleşen kapanış organizasyonunun ardından katılımcılarımıza sertifikaları takdim edildi.

