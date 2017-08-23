Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108873
ALTIN
145.133
DOLAR
3.5001
STERLİN
4.4752
EURO
4.1276

Sorgunlu gençlik İtalya’da

Sorgun Gençlik Derneği’nin ortak olduğu ‘Social Innovation Match” isimli proje İtalya’nın Bologna kentinde gerçekleşti. 

Sorgunlu gençlik İtalya’da

Sorgun Gençlik Derneği’nin ortak olduğu ‘Social Innovation Match” isimli proje İtalya’nın Bologna kentinde gerçekleşti. 

23 Ağustos 2017 Çarşamba 07:10
25 Okunma
Sorgunlu gençlik İtalya’da

Sorgun Gençlik Derneğinin ortak olduğu Creativi108 kurumu tarafından hazırlanan ve İtalya Ulusal Ajansınca finanse edilen Erasmus+ KA1 Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği - İletişim Kurma Semineri kapsamında "Social Innovation Match" isimli proje 15-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında Bologna - İtalya ülkesinde gerçekleşti.
Projede 12 ülkeyi temsilen toplam 28 katılımcı yer aldı. Projeye ülkemizi ve Sorgun Gençlik Derneğini temsilen Melike Çölkuşu, Fikret Gündoğdu ve Hasan Düşgül katıldı. 
Projenin konusu: Sosyal İnovasyon, Gençler için sürdürülebilir bir yaşam sağlamak üzere, var olan toplumsal, kültürel, ekonomik ve çevresel sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve bunları hayata geçirmekti. Projede her ülke belirlenen konularda ülkesel durumları ile ilgili sunumlar hazırlayarak katılımcılara sundu. Projede katılımcılarımız Türkiye’de ekonomi işsizlik ve girişimci destekleri konusunda sunumlar gerçekleştirdi. Proje sunumları haricinde katılımcılar arasında kültürel diyalogun atması için kaynaştırma organizasyonları atölye çalışmaları ve aktiviteler yapıldı.
Projenin son gününde gerçekleşen kapanış organizasyonunun ardından katılımcılarımıza sertifikaları takdim edildi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yenifakılı’ya TOKİ’den villa!
Yenifakılı’ya TOKİ’den villa!
Tarihi hamamın maket hali
Tarihi hamamın maket hali
Akdağmadeni açıldı!
Akdağmadeni açıldı!
Göçmen misafiri oldu
Göçmen misafiri oldu
Yerinde inceliyor
Yerinde inceliyor
Bağrıbütün tescilleniyor!
Bağrıbütün tescilleniyor!
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim