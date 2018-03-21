Sorgun’daki etkinlik

Program kapsamında ilk tören Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törende Şehit Mustafa Erciyas'ın eşi Gülay Erciyas konuşma yaparken, Şehit Nusret Atmaca'nın oğlu Kürşat Atmaca ise babasına hitaben yazdığı şiiri okudu. Askerlik Şubesi Başkanlığı'nda şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya gelindi. İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi öğrencilerin hazırlamış olduğu Çanakkale Zaferini anlatan tiyatro oyunu sergilendi.