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Sorgun’da toplu sözleşme

SORGUN Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 10’uncu dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 18 yıldır Sorgun Belediyesi’nde yetkili sendika olduklarını belirterek, belediye bünyesindeki işçilere sendika olarak sahip çıktıklarını söyledi.

Sorgun’da toplu sözleşme

SORGUN Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında 10’uncu dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, 18 yıldır Sorgun Belediyesi’nde yetkili sendika olduklarını belirterek, belediye bünyesindeki işçilere sendika olarak sahip çıktıklarını söyledi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Sorgun’da toplu sözleşme

Sorgun Belediyesi işçilerinin önceki yıllarda kadrosu olmadığını hatırlatan Zararsız, “ İşçilerimizin kadroları yoktu. Sabah işe gel,  gelme deniyordu” dedi.
Sendika ile Sorgun Belediye Başkanlığı arasında 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzaladıklarını ve imzalanan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin sosyal haklar hariç Devlet Memurlarına gelen zam oranı işçilerin yevmiyelerine net olarak uygulanacağını açıklayan Zararsız, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’e teşekkür etti. Ferman Zararsız, imzalanan iş sözleşmesine göre geçici çalışan işçilerin taban yevmiyelerinin 71 lira olarak kabul edildiğini, ilave olarak devlet memurlarına gelen artışın da net olarak uygulanacağını, kadrolu işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 11, geçici işçilerin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 13 zam yapıldığını müjdeledi. Daha önce 90 yevmiye tutarında olan ilave tediye ve ikramiye tutarının ise 110 yevmiye olarak kabul edildiği bilgisini paylaşan Zararsız, “Öğrenim Yardımı, Bayram Harçlığı, Ölüm, Evlenme, Doğum, Sünnet Yardımı gibi sosyal haklara yüzde 10 ile yüzde 15 arasında zam yapıldı. Yapılan zamlarla birlikte işçilerimizin maaşlarına ilk altı ay için 450 lira ile 470 lira arasında net zam yapılmış oldu” şeklinde konuştu.

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