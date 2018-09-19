Sorgun’da Ticaret Zirvesi

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası’nın tertiplediği Ticaret Zirvesi, yabancı iş adamlarıyla ilimizdeki iş adamlarını bir araya getirecek. Ticaret zirvesi 23-26 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Zirvede özellikle kalıpçılık, plastik sanayii, medikal kozmetik, enjeksiyon, akıllı sulama sistemleri, bidon üretimi sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile karşılıklı iş birliği yapılarak yatırımların yapılması düşünüldüğü belirtildi. Üç günlük program kapsamında gerçekleşecek etkinlik hakkında bilgi veren Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, “Yatırım ve değerlendirme çalışması yapacağız. Protokol ziyaretlerimiz olacak. Akabinde Sorgun’daki İŞGEM Yatırım Değerlendirme sunumu yapacağız. ORAN tarafından yapılacak sunumun ardından Yozgat Organize Sanayi Bölgesi, Bozok Üniversitesi ve Teknopark ve Yozgat’ı tanıtan panoramik gezimiz olacak” dedi.

