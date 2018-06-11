Sorgun’da temizlik zamanı

Sorgun Belediyesi temizlik çalışanları tarafından ilçe merkezinde bulunan Eğriöz dere yatağındaki temizlik çalışmaları tamamlandı. Sorgun Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ana ve ara yollar üzerinde yabani ot temizleme çalışmaları ile kaldırım temizliği çalışmalarına da bayram öncesinde hız verildi. Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, ‘’Sorgun Belediyesi olarak vatandaşlarımızı dere yataklarını kirletmemeleri ve atıkları söz konusu alanlara atmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Sorgunun çehresini güzelleştirmek için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Ana ve ara yollar üzerinde bulunan, yol kenarında kötü görüntüye sebep olan yabani otların kesimini yaptırarak, hem yollarımızı hem kaldırımlarımızı daha temiz ve kullanıma kolay hale getirdik. Vatandaşlarımızı rahatsız edecek olan kaldırım kenarlarındaki ve yol diplerindeki yabancı otlar düzenli olarak temizlenecek. Temizlik yapıldıkça, kaldırımlar ve yol kenarları düzenli bir görüntüye kavuşuyor. Bizde bundan sonraki süreçte bu çalışmaların düzenli yapılmasının takipçisi olacağız. Sorgunlu vatandaşlarımıza daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre sunmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.