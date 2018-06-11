Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
96661
ALTIN
189.101
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0512
EURO
5.3211

Sorgun’da temizlik zamanı

SORGUN Belediyesi, ilçe merkezinden geçmekte olan Eğriöz dere yatağı ile birlikte ana ve ara yollarda, park, bahçelerde genel temizlik çalışması başlattı.

Sorgun’da temizlik zamanı

SORGUN Belediyesi, ilçe merkezinden geçmekte olan Eğriöz dere yatağı ile birlikte ana ve ara yollarda, park, bahçelerde genel temizlik çalışması başlattı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
27 Okunma
Sorgun’da temizlik zamanı

Sorgun Belediyesi temizlik çalışanları tarafından ilçe merkezinde bulunan Eğriöz dere yatağındaki temizlik çalışmaları tamamlandı. Sorgun Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ana ve ara yollar üzerinde yabani ot temizleme çalışmaları ile kaldırım temizliği çalışmalarına da bayram öncesinde hız verildi. Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, ‘’Sorgun Belediyesi olarak vatandaşlarımızı dere yataklarını kirletmemeleri ve atıkları söz konusu alanlara atmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Sorgunun çehresini güzelleştirmek için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Ana ve ara yollar üzerinde bulunan, yol kenarında kötü görüntüye sebep olan yabani otların kesimini yaptırarak, hem yollarımızı hem kaldırımlarımızı daha temiz ve kullanıma kolay hale getirdik. Vatandaşlarımızı rahatsız edecek olan kaldırım kenarlarındaki ve yol diplerindeki yabancı otlar düzenli olarak temizlenecek. Temizlik yapıldıkça, kaldırımlar ve yol kenarları düzenli bir görüntüye kavuşuyor. Bizde bundan sonraki süreçte bu çalışmaların düzenli yapılmasının takipçisi olacağız. Sorgunlu vatandaşlarımıza daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre sunmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Şehit yakınları iftarda buluştu
Şehit yakınları iftarda buluştu
Çandır’da duygulu anlar
Çandır’da duygulu anlar
Kale Grubundan sünnet şöleni
Kale Grubundan sünnet şöleni
Sorgun’da park sayısı artıyor
Sorgun’da park sayısı artıyor
Merkez boş durmuyor
Merkez boş durmuyor
İŞGEM'de sözleşmeler imzalandı
İŞGEM'de sözleşmeler imzalandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim