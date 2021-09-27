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Sorgun’da proje okulu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, proje okulu ilan edildi.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:03
Sorgun’da proje okulu

Sorgun TSO Başkanı Üzeyir Arslan, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında 2019 yılında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde bu protokolün yapıldığını bildirdi. Arslan, ‘’Sorgun’un Vizyonuna bir artı daha eklemenin gururunu yaşadığımızı belirtmek istiyorum. Yapmış olduğumuz bu protokolle mesleki eğitim sayesinde, yaşama hazırlıklı olarak yetişmiş gençlerimiz olacak. Üretim gücümüz artacak ve üreten Türkiye yolunda daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. İstihdama dair sorunlar, işin kaynağında çözülmüş olacak’’ dedi. Arslan, günümüz koşullarına bakıldığında, hemen hemen her sektörde kalifiye ara eleman sıkıntısının yaşandığını, bu açığı kapatmaya yönelik her ne kadar çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da, yine de yeterli seviyeye ulaşılamadığını hatırlattı. Arslan, ‘’Bu anlamda meslek liselerine özendirme amacıyla düzenlenen çalışmalar, geleceğimiz açısından büyük önem arz ediyor. Söz konusu bu açığın kapatılmasında meslek liselerinin rolünün çok büyük olduğuna inanıyoruz. Genç nesillerin meslek liselerine ve meslek edinme yönündeki olan farkındalıklarını arttıracağına inandığımız eğitsel çalışmaların, genç öğrenci kardeşlerimizin geleceğe yönelik tercihlerinde etkili olabileceğini düşünüyoruz’’ diye konuştu. Arslan, gerek sivil toplum kuruluşları olarak gerekse iş insanları olarak üzerlerine düşen her türlü sorumluluğun bilincinde olarak İlçenin, Okulun çok daha büyük hedeflere ulaşması, marka okul olması için gereken her türlü çabayı öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte göstereceklerini bildirdi. Arslan, ‘’Protokol kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Okul Müdürümüzle birlikte kurmuş olduğumuz Protokol Yürütme Kurulu hemen çalışmalarına başlayacak, katma değeri yüksek işler çıkarmak için elimizden gelenin en iyisi değerli öğrencilerimiz ve ilçemiz için yapacağız’’ ifadelerini kullanarak, açıklamasını noktaladı.

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