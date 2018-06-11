Sorgun’da park sayısı artıyor

İlçede ihalesi yapılan ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılan 7 parktan Ahmetefendi, Güzelyurt, Hanbaşı, Yeni Mahalle, Yeşilöz Mahalleleri ile Yazlak Mahallesindeki iki parkla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde ise 4 parkın ihalesininyapılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Parkların, Osmançavuş, Ahmetefendi, Bedirbaba, Yenidoğan Mahallelerinde inşa edileceği bildirildi. Parklarda çocuk oyun alanları, spor aletleri, çok amaçlı spor sahası, yürüyüş yolları, kamelyalar, oturma banklarının bulunacağı ifade edildi.