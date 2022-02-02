Sorgun’da karla mücadele

Yozgat’ın bir haftadır etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı özellikle köylerde daha da etkili oldu. Özel İdare ekipleri, köylerde yaşayan insanların mağdur olmamaları için gece gündüz karla mücadele çalışmalarını yürütüyorlar. Sorgun İlçe Özel İdare ekipleri de kar ve buzla mücadele çalışmaları kapsamında işlek köy yollarında tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca önceki gün etkili olan kar yağışı sonrasında yeniden kapanan köy yollarını, tekrar ulaşıma açmak için çalışmalar başlatan Sorgun İl Özel İdare ekipleri, vatandaşlarını sabırlı olmalarını istedi.