Sorgun’da ilaçlama

Sorgun Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarını da hızlandırdı. Sivrisinek ve haşerelere karşı başlatılan mücadelede Sorgun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dere boyları, menfezler, çöp konteynırları, kanalizasyonlarda ve su birikintilerinin yoğun olduğu noktalarda veteriner hekim kontrolünde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sorgun Belediye Başkanı Murat Gürbüz, ‘’Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilaçlamalarını sürdürüyor. Belirli periyotlarla yaptığımız ilaçlamaların ikincisini de gerçekleştirdik. Ankara-Sivas karayolu üzerinde bulunan akasya ağaçları, İmam Hatip Caddesi, Mevlana Caddesi, Beğendik, Reisbey, Sanayi Caddesi, Hastane Caddesi’nde ilaçlama çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Yavuz Selim Caddesi üzerinde yabani ot temizliği ve çevre düzenlemesi çalışması yapıldı’’ dedi.