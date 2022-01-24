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Sorgun’da hummalı çalışma

Hafta sonu Yozgat il genelini etkisi altına alan kar yağışı belediyeleri de harekete geçirdi.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:34
Sorgun’da hummalı çalışma

Sorgun Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışından Sorgunlu vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için hummalı bir çalışma başlattı. Cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Sorgun Belediyesi’nde Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ‘’Biz zaten hazırdık, seni bekliyorduk beyaz güzellik. Tüm ekiplerimiz, iş makinalarımız sahada görevinin başında. Kar en çok bize yakışıyor olsa da vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için işimizin başındayız’’ dedi.

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