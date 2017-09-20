Sorgun’da Gaziler Günü

Tüm yurtta çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü Sorgun’da törenle kutlandı. Kutlama programı kapsamında ilk tören Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Daha sonra kutlamalara bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunması ile devam edildi.

Kutlamalara Saraykent Kaymakamı Murat Kaplay, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Fatma Ölmez, gazilik unvanının Türk kahramanlığının, vatanseverliğinin ve fedakârlığının yaşayan destanı olduğunu belirtti. Ölmez konuşmasında şunları dile getirdi;” Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu nedenle tarihinde bu uğurda çok savaş yapmış, birçok insanı şehit ve gazi vermiştir. Türk ordusu 1. Dünya savaşından sonra cennet vatanın topraklarını işgal eden işgal güçlerine karşı Mustafa Kemal’in önderliğinde şerefli bir kurtuluş mücadelesi vermiştir. İşte bu kurtuluş savaşında batı cephesinde devam eden Kütahya-Eskişehir savaşlarında elde ettikleri başarıyı devam ettirerek Türk ordusuna son darbeyi vurup Ankara’yı işgal etmeyi düşünen Yunanlılar 13 Ağustos 1921 de yeni bir saldırı başlattılar. 23 Ağustos 1921 de başlayan ve 22 gün 22 gece süren Sakarya savaşında atından düşüp yaralanmasına rağmen cepheden ayrılmayıp üstün komutanlık, vatan ve millet sevgisini bir defa daha ortaya koyan Mustafa Kemal Paşa’ya 19 Eylül 1921 de TBMM tarafından Gazilik ünvanı ile Mareşallik rütbesi verilmiştir. İşte bu büyük mücadele sonunda hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Ancak dün olduğu gibi bugün de düşmanlarımız gerek içten gerekse dıştan aziz vatanımızı parçalamak, bağımsızlığımızı yok etmek istemektedirler. Dış düşmanlara ve onların içteki işbirlikçilerine karşı şerefle vatanını korumuş mücadele etmiş ve Gazi olmuş gazilerimizin gaziler gününü kutluyorum.”

Gaziler adına konuşma yapan Gazi Ömer Güran, 19 Eylül gaziler günü savaş meydanlarında canını ortaya koyarak vatanına milletine hizmet eden gazilerin şeref günü olduğunu belirterek bugüne gelinmesinde şehit ve gazilerimizin payının büyük olduğunu dile getirdi. Güran,” Gaziliğin devlet ve millet nezdinde ki önemini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ’Kahraman Türk Ordusu sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine dalalet eden bu unvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım.’ Diyerek anlatmaktadır. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş olan ve hayatta olup bizi burada onurlandıran kahraman gazilerimizin huzurunda saygıyla eğilerek şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından program son buldu.