Sorgun’da fiyat denetimi

Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği denetimlerle marketlerde etiketleri tek tek kontrol ederek tarihi geçmiş yada fahiş fiyatlı ürünler hakkında işlem uyguladı. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci rafta farklı, kasada farklı fiyat politikasıyla yurttaşın mağdur edilmesinin önüne geçmek amacıyla denetimleri bizzat takip ettiğini belirterek ”yapılan denetimlerde başta temel gıda ürünleri olmak üzere pek çok kalem üründe ekiplerimiz etiket kontrolü gerçekleştirdi. Etiketteki ve kasadaki fiyatları tek tek karşılaştırılan ürünlerin aynı zamanda son kullanma tarihlerinin de kontrolünü yapıyorlar. Vatandaşlarımız etiketler konusunda çok dikkatli olmalı, fark gördüğü zamanda ekiplerimize bildirmeli, denetimlerimizi düzenli olarak sürdüreceğiz ” dedi.