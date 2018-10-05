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Sorgun’da denetim

SORGUN ilçesinde faaliyet gösteren kasaplar ve şarküteri yerleri, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Sorgun’da denetim

SORGUN ilçesinde faaliyet gösteren kasaplar ve şarküteri yerleri, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Sorgun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

05 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Sorgun’da denetim

Denetimde, kasapların sağlık muayene portör kağıtları, genel temizlik, hijyen, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, fiyat listesi, dolaplarının ısı dereceleri, karkas etlerin mühürlü olması ve kesim faturaları gözden geçirildi. Ekiplerin denetimleri sırasında en çok dikkat ettikleri konuların başında gıdaların hijyeni gelirken, ürünlerin son kullanma tarihleri, bozuk olup olmadıkları, saklama şartları da teftiş edildi. Bir iş yerine kaçak kesim et bulundurmaktan işlem yapıldı, eksikleri görülen iş yerleri uyarıldı.

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