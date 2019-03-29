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Sorgun’da bilim fuarı

SORGUN Fevzi Çakmak Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı yapıldı.

Sorgun’da bilim fuarı

SORGUN Fevzi Çakmak Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı yapıldı.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
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Sorgun’da bilim fuarı

Fevzi Çakmak Ortaokulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışına Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,  Sorgun Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, veli ve öğrenciler katıldı.
Çocukların araştırma ,inceleme ,gözlem yapma, bilimsel çalışmalara yönelme ve bu bağlamda kendilerini yetiştirmeleri için gerekli ortamları hazırlamak ve onlara rehberlik yapmanın hem çocuklar , hem de ülke kalkınması için oldukça öneme haiz bir husus olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, özgün bilimsel çalışmalar yapmanın öncelikli sorumlulukları olduğunu belirterek Bilim Fuarının tüm süreçlerine emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, özellikle öğrencileri kutladı ve tüm projeleri inceledi.

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