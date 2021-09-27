Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1384.68
ALTIN
498.67
DOLAR
8.8593
STERLİN
12.1399
EURO
10.4390

Sorgun’da altyapı çalışması

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediye kış öncesinde altyapıya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

27 Eylül 2021 Pazartesi 00:34
Sorgun’da altyapı çalışması

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Şehrimizin her bir sokağına eşit ve kaliteli hizmet götürmek gayesiyle çalışıyoruz. Karşıyaka Mahallesi Fatih Caddesinde altyapı çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi. Başkan Ekinci, 282 metre yeni ishale hattı ile birlikte 282 metre şebeke suyu hattı, 100 metre yeni kanalizasyon çalışması yapacaklarını bildirdi. Ekinci, ‘’Ayrıca Bahçelievler Mahallesi Murat Caddesinde sürdürdüğümüz asfalt çalışmamızı tamamladık. Sorgun’un her köşesinde izimizi bırakacağız’’ diye konuştu. Başkan Ekinci, çocukların daha temiz ve güvenilir bir ortamda oyun oynamalarını sağlamak amacıyla ekiplerin işlerinin başında olduğunu da vurguladı. Ekinci, ‘’Sorgun genelindeki, Çocuk parkları, Dinlenme alanları, Cadde ve sokaklarımızın günlük temizliğini yapıyoruz. Temizlemek bizden, temiz kullanmak sizden’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sorgun’da Altyapı çalışmasıYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberSorgunAltyapıKışöncesiHazırlıkM.ErkutEkinci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abilik yapacağız
Abilik yapacağız
Köy sorunlarını dinledi
Köy sorunlarını dinledi
Çocuk Şenliği yapıldı
Çocuk Şenliği yapıldı
Pancar Alım Kampanyası
Pancar Alım Kampanyası
Güvenilir enerji projesi
Güvenilir enerji projesi
Pazar esnafına ziyaret
Pazar esnafına ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim