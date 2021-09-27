Sorgun’da altyapı çalışması

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, ‘’Şehrimizin her bir sokağına eşit ve kaliteli hizmet götürmek gayesiyle çalışıyoruz. Karşıyaka Mahallesi Fatih Caddesinde altyapı çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi. Başkan Ekinci, 282 metre yeni ishale hattı ile birlikte 282 metre şebeke suyu hattı, 100 metre yeni kanalizasyon çalışması yapacaklarını bildirdi. Ekinci, ‘’Ayrıca Bahçelievler Mahallesi Murat Caddesinde sürdürdüğümüz asfalt çalışmamızı tamamladık. Sorgun’un her köşesinde izimizi bırakacağız’’ diye konuştu. Başkan Ekinci, çocukların daha temiz ve güvenilir bir ortamda oyun oynamalarını sağlamak amacıyla ekiplerin işlerinin başında olduğunu da vurguladı. Ekinci, ‘’Sorgun genelindeki, Çocuk parkları, Dinlenme alanları, Cadde ve sokaklarımızın günlük temizliğini yapıyoruz. Temizlemek bizden, temiz kullanmak sizden’’ ifadelerini kullandı.