Sorgun’a ödül

Kent ve Başkan Dergisi tarafından Malatya’da düzenlenen ödül törenine Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci de katıldı. Başkan Ekinci, ödülü Malatya Milletvekili ve önceki Dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin elinden aldı. Ekinci, ‘’Kent ve Başkan dergisi tarafından Türkiye genelinde yapılan oylama sonucunda ‘Hilal Evler’ projemiz ile ödül aldık.

Bu ödülü bize layık görerek, şahsımı onurlandıran Kent ve Başkan Dergisi ekibine ve oylarıyla bizleri destekleyen tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz, milletimiz, Sorgun’umuz için canla başla çalışmaya ve çalışmalarımız ile örnek olmaya devam edeceğiz’’ dedi. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, daha öncede Kamu-Der tarafından yılın başarılı belediye başkanı seçilmişti. (Esra Özdemir/Sorgun)