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-Sorgun’a iş geliştirme merkezi

SORGUN Belediyesi tarafından yürütülen ve AB destekleriyle yapımı gerçekleştirilen İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi uzman istihdamlarını tamamlayarak faaliyetlerine başladı.

-Sorgun’a iş geliştirme merkezi

SORGUN Belediyesi tarafından yürütülen ve AB destekleriyle yapımı gerçekleştirilen İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi uzman istihdamlarını tamamlayarak faaliyetlerine başladı.

02 Ekim 2017 Pazartesi 07:10
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-Sorgun’a iş geliştirme merkezi

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sorgun Belediyesi öncülüğünde kurulan Sorgun İş Geliştirme Merkezi 6 bin metrekare kapalı alan inşaatı tamamlanarak faaliyete başladığı bildirildi. İş Geliştirme Merkezi Müdürü Salih Kocatepe yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; "Sorgun İş Geliştirme Merkezi olarak ‘Girişimcilerin Çözüm Adresi’ sloganı ile yola çıktık ve merkezimizde yer alacak işletmelere; mekan desteği, ortak ofis hizmetleri, işletme geliştirme koçluğu, iş planı hazırlama, eğitim ve yönetsel danışmanlık konularında kaliteli ve sürekli hizmet verilecek, bu hizmetlere yönelik 34 işyeri oluşturuldu ve işyerlerinin altyapılarını tamamlamış bulunmakta. Yönetimsel anlamda gerekli insan kaynakları da sağlandı. Aynı zamanda Sorgun İş Geliştirme Merkezi olarak, KOSGEB Projeleri, Avrupa Birliği Projeleri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) projeleri ve İş Planı Hazırlama gibi ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişmek isteyen işletmelere de hizmet vereceğiz.”

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