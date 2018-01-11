Sorgun’a Huzurevi

Sorgun'da Aile ve Sosyal Politikalar Kurumu Huzurevi binasının yapılabilmesi için talep edilen arsa belediye tarafından 2010 yılında tahsis edilmişti. Yenidoğan ve Bedirbaba Mahalleleri arasında tahsis edilen 7 bin 114 metrekarelik arsa üzerine 80 yatak kapasiteli Huzurevi binası inşa edilmesi planlandı. Kaymakamlık, bina ile ilgili çalışmaların tamamlanarak, projenin ihale aşamasına getirildiğini duyurdu.