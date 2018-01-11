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Sorgun’a Huzurevi

SORGUN ilçesinde yapımı açılması öngörülen 80 yatak kapasiteli Huzurevi binasının yapımında ihale aşamasına gelindi.

Sorgun’a Huzurevi

SORGUN ilçesinde yapımı açılması öngörülen 80 yatak kapasiteli Huzurevi binasının yapımında ihale aşamasına gelindi.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Sorgun’a Huzurevi

Sorgun'da Aile ve Sosyal Politikalar Kurumu Huzurevi binasının yapılabilmesi için talep edilen arsa belediye tarafından 2010 yılında tahsis edilmişti. Yenidoğan ve Bedirbaba Mahalleleri arasında tahsis edilen 7 bin 114 metrekarelik arsa üzerine 80 yatak kapasiteli Huzurevi binası inşa edilmesi planlandı. Kaymakamlık, bina ile ilgili çalışmaların tamamlanarak, projenin ihale aşamasına getirildiğini duyurdu.

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